ЗМІ почали називати дату перемовин України та РФ: що кажуть у ЦПД

"Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі", - написав Коваленко.

За його словами, важливо пам‘ятати, що важкі бої на фронті продовжуються і триває інтенсивна війна. Коваленко нагадав, що росіяни проводять наступальні операції на Сході України та тиснуть у Курській області.

"Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави", - зауважив Коваленко.

Перемовини з Росією

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жорстко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з закликом сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну проти України. Трамп заявив, що в іншому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.

Нагадаємо, нещодавно Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією.