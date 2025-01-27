СМИ начали называть дату переговоров Украины и РФ: что говорят в ЦПД

"Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда "начнутся переговоры" и прочим. Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более здраво. Сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще", - написал Коваленко.

По его словам, важно помнить, что тяжелые бои на фронте продолжаются и продолжается интенсивная война. Коваленко напомнил, что россияне проводят наступательные операции на Востоке Украины и давят в Курской области.

"Это все требует от Сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства", - отметил Коваленко.

Переговоры с Россией

Напомним, президент США Дональд Трамп жестко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну против Украины. Трамп заявил, что в противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.

Напомним, недавно Путин пожаловался, что у Киева якобы есть запрет на переговоры с Россией.