ЗМІ пишуть, що Франція не купуватиме зброю США для України: у Парижі відреагували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю французького уряду Софі Прімас під час брифінгу .

Як зазначила Прімас, Франція підтримуватиме Україну як зараз, коли вона потребує озброєння, так і в майбутньому - намагаючись допомогти створити умови для припинення вогню.

"Я не знаю точної механіки цього процесу (ініціатива з закупівлі американського озброєння для України, - ред.), але очевидно, що ми діємо в рамках підтримки в озброєнні - так чи інакше - з максимальною перевагою для європейських закупівель озброєння. Це, власне, та чітка позиція, яку відстоює Франція", - пояснила вона.