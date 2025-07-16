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ЗМІ пишуть, що Франція не купуватиме зброю США для України: у Парижі відреагували

Середа 16 липня 2025 14:58
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ЗМІ пишуть, що Франція не купуватиме зброю США для України: у Парижі відреагували Фото: Софі Прімас, речниця уряду Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція продовжуватиме підтримку України, але віддаватиме максимальну перевагу закупівлям європейського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю французького уряду Софі Прімас під час брифінгу.

Як зазначила Прімас, Франція підтримуватиме Україну як зараз, коли вона потребує озброєння, так і в майбутньому - намагаючись допомогти створити умови для припинення вогню.

"Я не знаю точної механіки цього процесу (ініціатива з закупівлі американського озброєння для України, - ред.), але очевидно, що ми діємо в рамках підтримки в озброєнні - так чи інакше - з максимальною перевагою для європейських закупівель озброєння. Це, власне, та чітка позиція, яку відстоює Франція", - пояснила вона.

Допомога Україні

Німеччина запропонувала ініціативу, яка передбачає закупівлю європейськими країнами американської зброї для Збройних сил України (ЗСУ). Втім, Франція, як писали ЗМІ, вирішила не долучатись до неї, оскільки планує збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет та стримати свій дефіцит. Президент Франції Еммануель Макрон вже давно виступає за те, щоб країни-члени Європейського союзу (ЄС) розвивали власне виробництво та закуповували європейське озброєння.

Окрім того, брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України відмовилась й Угорщина.

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