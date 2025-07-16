СМИ пишут, что Франция не будет покупать оружие США для Украины: в Париже отреагировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря французского правительства Софи Примас во время брифинга .

Как отметила Примас, Франция будет поддерживать Украину как сейчас, когда она нуждается в вооружении, так и в будущем - пытаясь помочь создать условия для прекращения огня.

"Я не знаю точной механики этого процесса (инициатива по закупке американского вооружения для Украины, - ред.), но очевидно, что мы действуем в рамках поддержки в вооружении - так или иначе - с максимальным преимуществом для европейских закупок вооружения. Это, собственно, та четкая позиция, которую отстаивает Франция", - пояснила она.