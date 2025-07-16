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СМИ пишут, что Франция не будет покупать оружие США для Украины: в Париже отреагировали

Среда 16 июля 2025 14:58
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СМИ пишут, что Франция не будет покупать оружие США для Украины: в Париже отреагировали Фото: Софи Примас, пресс-секретарь правительства Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция будет продолжать поддержку Украины, но будет отдавать максимальное предпочтение закупкам европейского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря французского правительства Софи Примас во время брифинга.

Как отметила Примас, Франция будет поддерживать Украину как сейчас, когда она нуждается в вооружении, так и в будущем - пытаясь помочь создать условия для прекращения огня.

"Я не знаю точной механики этого процесса (инициатива по закупке американского вооружения для Украины, - ред.), но очевидно, что мы действуем в рамках поддержки в вооружении - так или иначе - с максимальным преимуществом для европейских закупок вооружения. Это, собственно, та четкая позиция, которую отстаивает Франция", - пояснила она.

Помощь Украине

Германия предложила инициативу, которая предусматривает закупку европейскими странами американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Впрочем, Франция, как писали СМИ, решила не присоединяться к ней, поскольку планирует увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджет и сдержать свой дефицит. Президент Франции Эммануэль Макрон уже давно выступает за то, чтобы страны-члены Европейского союза (ЕС) развивали собственное производство и закупали европейское вооружение.

Кроме того, участвовать в совместном финансировании американского оружия для Украины отказалась и Венгрия.

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