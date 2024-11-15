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ЗМІ пишуть про позбавлення водійських прав за ігнорування повістки, Міноборони заперечує

П'ятниця 15 листопада 2024 15:09
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ЗМІ пишуть про позбавлення водійських прав за ігнорування повістки, Міноборони заперечує Фото: ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Інформація, яка наразі поширюється мережею щодо позбавлення водійських прав за ігнорування повістки - не відповідає дійсності. Згідно з законом, порушникам загрожує тимчасове обмеження права керування у разі відповідного рішенням суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності. На практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть", - пише Міноборони.

Зазначається, що закон насправді ж передбачає тимчасове обмеження права керування щодо тих громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Для цього потрібно:

  • звернення територіальний центр комплектування (ТЦК) до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує повістку;
  • процедура подачі позову повинна включати детальний опис вимог, які повинні бути виконані, а також документальне підтвердження ухилення від виконання військового обов’язку;

"Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку", - додає Міноборони.

Мобілізація в Україні

16 квітня президент Володимир Зелденський підписав законопроєкт №10449, що вніс зміни до процедури мобілізації. Нововведення почали діяти з 18 травня. Згідно з новими вимогами, усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мають до 16 липня актуалізувати свої персональні дані. Водночас для деяких категорій передбачені винятки.

Додатково було представлено новий мобільний додаток під назвою "Резерв+", що надає можливість доступу до електронного кабінету для осіб, які підлягають військовому обліку.

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Мобілізація в Україні
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