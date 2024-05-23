Що означають статуси військовозобов'язаного у додатку "Резерв+": пояснення ТЦК

Декого може занепокоїти те, що після уточнення даних його статус у "Резерв+" встановлений як "уточнюється" або ж "у розшуку". Втім причина цьому здебільшого "прозаїчна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника мобілізаційного відділу територіального центру комплектування (ТЦК) Солом’янського району Києва Павла Литвина в коментарі hromadske.

Як відзначив Литвин, якщо статус у "Резерв+" не відповідає вашим очікуванням - хвилюватись не варто. Зокрема він пояснив, що означає той, чи інший статус та як вони змінюються.

"Уточнюється"

Це означає, що інформація, яка була введена військовозобов'язаним, наразі опрацьовується фахівцями ТЦК. Як приклад, людина надала довідку про те, що вона студент. Для перевірки цього необхідний час.

Цей статус є тимчасовим. Після цього він зміниться на "підлягає призову", або ж інший.

"Підлягає призову"

Тут усе зрозуміло. Відповідно до статусу, людину можуть мобілізувати. Військовозобов'язаний може очікувати на бойову повістку, або ж принести документи до ТЦК, які докажуть неможливість його призову.

"Тимчасово непридатний"

Статус надається тим, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатним за станом здоров'я.

"У розшуку"

Мова не йде про кримінальний розшук. Ймовірно, ТЦК протягом багатьох років не отримував від військовозобов'язаного жодної інформації. У тому ж числі, можливо й те, що військовозобов'язаний не приходив до ТЦК для обліку з моменту отримання посвідчення про приписку до призовної дільниці й наразі значиться в призовниках.

"Після 25, коли закінчується призовний вік, людина переходить у розряд військовозобов’язаних. Якщо громадянин у 25 років не з’явився в ТЦК, він і набуває статусу «у розшуку». Також це стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації - і теж на роки випадає із поля зору ТЦК", - пояснив Литвин.

"Знято"

Статус означає, що людину було знято з військового обліку через зміну місця проживання або ж стан здоров'я.

"Виключено"

Через вік або ж стан здоров'я людину виключили з військового обліку. Зокрема мова йде й про тих, хто засуджений за тяжкі злочини, або ж чинних військових. Останні, після того, як йдуть на службу, перестають бути військовозобов'язаними й стають військовослужбовцями.

"Резерв+"

Нещодавно було запущено застосунок "Резерв+", який дозволяє увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного. Зокрема в ньому можна уточнити власні дані.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що необхідно робити, якщо в застосунку відображається статус "У розшуку".

Тим часом речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін закликав військовослужбовців не встановлювати "Резерв+", оскільки для них запустять альтернативний застосунок.