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СМИ пишут о лишении водительских прав за игнорирование повестки, Минобороны отрицает

Пятница 15 ноября 2024 15:09
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СМИ пишут о лишении водительских прав за игнорирование повестки, Минобороны отрицает Фото: иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Информация, которая сейчас распространяется сетью о лишении водительских прав за игнорирование повестки - не соответствует действительности. Согласно закону, нарушителям грозит временное ограничение права управления в случае соответствующего решения суда.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", - пишет Минобороны.

Отмечается, что закон на самом деле предусматривает временное ограничение права управления в отношении тех граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого нужно:

  • обращение территориальный центр комплектования (ТЦК) в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует повестку;
  • процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, а также документальное подтверждение уклонения от выполнения воинского долга;

"После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга", - добавляет Минобороны.

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10449, который внес изменения в процедуру мобилизации. Нововведения начали действовать с 18 мая. Согласно новым требованиям, все граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны до 16 июля актуализировать свои персональные данные. В то же время для некоторых категорий предусмотрены исключения.

Дополнительно было представлено новое мобильное приложение под названием "Резерв+", предоставляющее возможность доступа к электронному кабинету для лиц, подлежащих воинскому учету.

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