ЗМІ писали, що Трамп планує висунути Гейлі віцепрезиденткою. Республіканець відреагував
Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заперечив інформацію щодо планів висунути Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента у разі своєї перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Як розповідало Axios, кампанія Трампа розглядає кандидатуру Гейлі в якості віцепрезидента у разі перемоги республіканця на виборах. Про це стверджували ознайомлені з ситуацією джерела видання. Зазначалось, що відносини між Трампом й Гейлі "прохолодні", втім він може використати її для своєї перемоги, якщо буде засуджений.
Трамп, зі свого боку, у дописі на Truth Social, заперечив вищезгадану інформацію та побажав Гейлі успіхів.
"Кандидатура Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віцепрезидента, але я бажаю їй успіхів!", - написав республіканець.
Варто також нагадати, що раніше, від Республіканської партії, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь й колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Ніккі Гейлі, втім, вона покинула перегони ще на початку березня.
Вибори в США
Вибори президента США очікуються вже 5 листопада 2024 року. Від Республіканської партії кандидатом виступає Дональд Трамп, а від Демократичної - чинний голова Білого дому Джо Байден. В середині квітня найбільші медіа Штатів закликали чинних кандидатів на посаду президента провести дебати.
Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна співпрацюватиме зі Штатами, незалежно від результатів майбутніх виборів.
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