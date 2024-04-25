Зеленський: Будемо співпрацювати з будь-яким президентом США, який отримає перемогу на виборах

Україна продовжить співпрацю зі США, незалежно від результатів президентських виборів в Америці, які відбудуться у поточному році.

"Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом. - ред.)", - додав він.

За словами Зеленського, обрання нового президента США - це виключно рішення американців, і "ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть".

"І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у світі", - заявив Зеленський.