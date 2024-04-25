ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: Будемо співпрацювати з будь-яким президентом США, який отримає перемогу на виборах

Четвер 25 квітня 2024 21:27
UA EN RU
Зеленський: Будемо співпрацювати з будь-яким президентом США, який отримає перемогу на виборах Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анастасія Гришкова

Україна продовжить співпрацю зі США, незалежно від результатів президентських виборів в Америці, які відбудуться у поточному році.

Про це заявив Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News, повідомляє РБК-Україна.

"Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом. - ред.)", - додав він.

За словами Зеленського, обрання нового президента США - це виключно рішення американців, і "ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть".

"І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у світі", - заявив Зеленський.

Президентські вибори в Америці

Восени 2024 року в Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки.

Від початку повномасштабної війни РФ, США підтримують Україну. 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Також, Сполучені Штати на тлі прийнятого законопроекту планують збільшити виробництво артснарядів втричі, а це за обсягом 100 тисяч 155-мм снарядів в на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден Президент
NEWS
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме