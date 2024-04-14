Найбільші медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати

Найбільші медіа-організації США закликали американського президента Джо Байдена і його попередника Дональда Трампа, який висунув свою кандидатуру на цьогорічні вибори, до проведення дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

ABC News ввійшло до об'єднаної групи п'яти головних новинних мереж ефірного та кабельного мовлення, а також найбільших теле-, друкованих та радіокомпаній, які написали відкритого листа з проханням до кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов'язання взяти участь у телевізійних дебатах напередодні загальних виборів.

Окрім ABC News, лист до політиків підписали:

CBS News,

CNN,

NBCUniversal News Group,

FOX News Media,

а також The Associated Press,

C-SPAN,

NewsNation,

Noticias Univision (Univision Network News),

NPR,

PBS NewsHour,

USA TODAY.

"З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року набувають чітких обрисів, ми - національні новинні організації, що підписалися нижче, - закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов'язання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами", - йдеться в листі.

Цей незвичний крок був зроблений на тлі виборчого циклу, під час якого практика дебатів була зустрінута з невпевненістю як президентом Джо Байденом, так і колишнім президентом Дональдом Трампом.