ЗМІ писали про серійне виробництво "Іскандерів" у Росії, але це неправда, - ЦПД

Інформація про те, що Російська Федерація (РФ) нібито готується до серійного виробництва модернізованої версії системи "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Як писало видання Bulgarian Military, головною відмінністю модернізованої версії "Іскандер-М" від попередньої, є збільшена дальність польоту, яка сягає тисячі кілометрів. Зокрема нібито збільшення дальності стало можливим завдяки вдосконаленому двигуну і збільшеній на 10-15% масі твердопаливного заряду.
Попри те, що ракета загалом зберегла конструктивну схожість з 9М723, вона отримала й нові системи наведення:
Як пише ЦПД, інформація від Bulgarian Military не відповідає дійсності й жодного реального підґрунтя. Загалом це видання й раніше публікувало фейки, як приклад, щодо спроможностей Росії виробляти 25 "Орешников" щомісяця.
"Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію, та з розрахунком, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір", - пояснив керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що російська пропаганда нещодавно вигадала новий фейк щодо мобілізації в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.