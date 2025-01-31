СМИ писали о серийном производстве "Искандеров" в России, но это неправда, - ЦПД

Серийное производство "Искандеров"

Как писало издание Bulgarian Military, главным отличием модернизированной версии "Искандер-М" от предыдущей, является увеличенная дальность полета, которая достигает тысячи километров. В частности якобы увеличение дальности стало возможным благодаря усовершенствованному двигателю и увеличенной на 10-15% массе твердотопливного заряда.

Несмотря на то, что ракета в целом сохранила конструктивное сходство с 9М723, она получила и новые системы наведения:

инерциальная навигационная система (INS) с усовершенствованными алгоритмами коррекции;

спутниковая навигация (ГЛОНАСС/GPS);

технология TERCOM (Terrain Contour Matching), которая позволяет использовать данные рельефа для обхождения систем противовоздушной обороны (ПВО);

радиолокационное наведение во время терминального участка полета;

средства противодействия РЭБ.

ЦПД опровергло информацию

Как пишет ЦПД, информация от Bulgarian Military не соответствует действительности и не имеет никакой реальной подоплеки. В целом это издание и раньше публиковало фейки, как пример, о возможностях России производить 25 "Орешников" ежемесячно.

"Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, но с расчетом, что информация попадет и в наше информационное пространство", - пояснил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.