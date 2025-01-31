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СМИ писали о серийном производстве "Искандеров" в России, но это неправда, - ЦПД

Иллюстративное фото: СМИ писали о серийном производстве "Искандеров" в России, но это не соответствует действительности (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Информация о том, что Российская Федерация (РФ) якобы готовится к серийному производству модернизированной версии системы "Искандер-М" с увеличенной дальностью, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Серийное производство "Искандеров"

Как писало издание Bulgarian Military, главным отличием модернизированной версии "Искандер-М" от предыдущей, является увеличенная дальность полета, которая достигает тысячи километров. В частности якобы увеличение дальности стало возможным благодаря усовершенствованному двигателю и увеличенной на 10-15% массе твердотопливного заряда.

Несмотря на то, что ракета в целом сохранила конструктивное сходство с 9М723, она получила и новые системы наведения:

  • инерциальная навигационная система (INS) с усовершенствованными алгоритмами коррекции;
  • спутниковая навигация (ГЛОНАСС/GPS);
  • технология TERCOM (Terrain Contour Matching), которая позволяет использовать данные рельефа для обхождения систем противовоздушной обороны (ПВО);
  • радиолокационное наведение во время терминального участка полета;
  • средства противодействия РЭБ.

ЦПД опровергло информацию

Как пишет ЦПД, информация от Bulgarian Military не соответствует действительности и не имеет никакой реальной подоплеки. В целом это издание и раньше публиковало фейки, как пример, о возможностях России производить 25 "Орешников" ежемесячно.

"Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, но с расчетом, что информация попадет и в наше информационное пространство", - пояснил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что российская пропаганда недавно придумала новый фейк о мобилизации в Украине.

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