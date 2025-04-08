ЗМІ писали про можливе повернення відключень світла в Україні: що каже "Укренерго"

"Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується", - пише "Укренерго".

Споживання суттєво зросло

"Укренерго" додає, що наразі виникла потреба в раціональному споживанні електроенергії, оскільки ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають, а через стрімке похолодання в країні - споживання зросло.

"При цьому, у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування, з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової", - додає "Укренерго".

Також ситуація ускладнюється хмарною погодою, що понижує ефективність сонячних електростанцій.

"Укренерго" закликає зменшити використання потужних електроприладів у період з 8:00 до 21:00.