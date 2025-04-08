ЗМІ писали про можливе повернення відключень світла в Україні: що каже "Укренерго"

Сьогодні в Україні не плануються жодні заходи обмеження світла. Водночас тимчасове похолодання спровокувало посилене електроспоживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується", - пише "Укренерго".
"Укренерго" додає, що наразі виникла потреба в раціональному споживанні електроенергії, оскільки ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають, а через стрімке похолодання в країні - споживання зросло.
"При цьому, у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування, з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової", - додає "Укренерго".
Також ситуація ускладнюється хмарною погодою, що понижує ефективність сонячних електростанцій.
"Укренерго" закликає зменшити використання потужних електроприладів у період з 8:00 до 21:00.
Обмеження постачання електроенергії в Україні пов'язані насамперед із масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури, спричиненими російськими ракетними та дроновими атаками.
Щоб збалансувати попит і пропозицію в енергосистемі, оператори були змушені впроваджувати графіки погодинних відключень або аварійні обмеження.
Останніми днями в Україні також стрімко похолодало. В низці областей навіть випав сніг, а вночі фіксуються заморозки. За словами синоптиків, очікувати потепління варто вже з Вербної неділі.
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