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ЗМІ писали про можливе повернення відключень світла в Україні: що каже "Укренерго"

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Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в Україні не плануються жодні заходи обмеження світла. Водночас тимчасове похолодання спровокувало посилене електроспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується", - пише "Укренерго". 

Споживання суттєво зросло 

"Укренерго" додає, що наразі виникла потреба в раціональному споживанні електроенергії, оскільки ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають, а через стрімке похолодання в країні - споживання зросло. 

"При цьому, у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування, з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової", - додає "Укренерго". 

Також ситуація ускладнюється хмарною погодою, що понижує ефективність сонячних електростанцій. 

"Укренерго" закликає зменшити використання потужних електроприладів у період з 8:00 до 21:00.  

 

Обмеження електропостачання в Україні

Обмеження постачання електроенергії в Україні пов'язані насамперед із масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури, спричиненими російськими ракетними та дроновими атаками.

Щоб збалансувати попит і пропозицію в енергосистемі, оператори були змушені впроваджувати графіки погодинних відключень або аварійні обмеження.

Останніми днями в Україні також стрімко похолодало. В низці областей навіть випав сніг, а вночі фіксуються заморозки. За словами синоптиків, очікувати потепління варто вже з Вербної неділі.

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Укренерго