СМИ писали о возможном возвращении отключений света в Украине: что говорит "Укрэнерго"

"В последние дни некоторые СМИ и телеграм-каналы начали публиковать новости с кликбейтными заголовками о вероятном возвращении отключений. Отметим, что распространяемая информация является недостоверной. Никаких мер ограничения пока не применяется", - пишет "Укрэнерго".

Потребление существенно возросло

"Укрэнерго" добавляет, что сейчас возникла потребность в рациональном потреблении электроэнергии, поскольку ремонтные работы на энергообъектах продолжаются, а из-за стремительного похолодания в стране - потребление возросло.

"При этом, в связи с завершением отопительного сезона по решению большинства органов местного самоуправления, с прошлой недели прекратили работу некоторые объекты генерации, которые не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой", - добавляет "Укрэнерго".

Также ситуация осложняется облачной погодой, что снижает эффективность солнечных электростанций.

"Укрэнерго" призывает уменьшить использование мощных электроприборов в период с 8:00 до 21:00.