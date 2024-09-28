ЗМІ назвали ймовірного наступника вбитого ватажка "Хезболли"

Наступником вбитого ватажка "Хезболли" Хасана Насралли може стати Хашем Сафіддін. Він є другим командиром угрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зауважимо також, що у 2017 році Державний департамент США оголосив Сафіддіна терористом, а в червні він пригрозив масштабною ескалацією проти Ізраїлю після вбивства ще одного командира "Хезболли".

Сафіддін може змінити Хасана Насраллу на посаді лідера ліванського бойового угрупування. За даними джерел, Сафіддін вижив під час п'ятничних ізраїльських атак на Бейрут, в результаті яких загинув Насралла.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, ізраїльська армія завдала удару по столиці Лівану. Як пізніше з'ясувалося, ціллю атаки був Хасан Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом 32 років.

У ЗМІ поширювалися чутки про долю Насралли після авіаудару Ізраїлю. Деякі видання повідомляли, що лідер бойовиків загинув, інші стверджували, що він живий.

Проте сьогодні, 28 вересня, Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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