СМИ назвали вероятного преемника убитого лидера "Хезболлы"

Преемником убитого главаря «Хезболлы» Хасана Насраллы может стать Хашем Сафиддин. Он является вторым командиром группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Заметим также, что в 2017 году Государственный департамент США объявил Сафиддина террористом, а в июне он пригрозил масштабной эскалацией против Израиля после убийства еще одного командира "Хезболлы".

Что известно о Сафиддине:

Сафиддин может сменить Хасана Насраллу на посту лидера ливанской боевой группировки. По данным источников, Сафиддин выжил во время пятничных израильских атак на Бейрут, в результате которых погиб Насралла.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, вчера, 27 сентября, израильская армия нанесла удар по столице Ливана. Как позже выяснилось, целью атаки был Хасан Насралла, возглавлявший группировку "Хезболла" в течение 32 лет.

В СМИ распространялись слухи о судьбе Насраллы после авиаудара в Израиль. Некоторые издания сообщали, что лидер боевиков погиб, другие утверждали, что он жив.

Однако сегодня, 28 сентября, Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.

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