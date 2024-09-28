СМИ назвали вероятного преемника убитого лидера "Хезболлы"
Преемником убитого главаря «Хезболлы» Хасана Насраллы может стать Хашем Сафиддин. Он является вторым командиром группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сафиддин может сменить Хасана Насраллу на посту лидера ливанской боевой группировки. По данным источников, Сафиддин выжил во время пятничных израильских атак на Бейрут, в результате которых погиб Насралла.
Что известно о Сафиддине:
- как председатель исполнительного совета, Сафиддин контролирует политические дела "Хезболлы";
- Сафиддин входит в Совет джихада, который руководит военными операциями группировки;
- Сафиддин является двоюродным братом Насраллы и, как и он, священнослужителем;
- публичные заявления Сафиддина часто отражают приверженность "Хезболлы" палестинскому делу;
Заметим также, что в 2017 году Государственный департамент США объявил Сафиддина террористом, а в июне он пригрозил масштабной эскалацией против Израиля после убийства еще одного командира "Хезболлы".
Ликвидация лидера "Хезболлы"
Напомним, вчера, 27 сентября, израильская армия нанесла удар по столице Ливана. Как позже выяснилось, целью атаки был Хасан Насралла, возглавлявший группировку "Хезболла" в течение 32 лет.
В СМИ распространялись слухи о судьбе Насраллы после авиаудара в Израиль. Некоторые издания сообщали, что лидер боевиков погиб, другие утверждали, что он жив.
Однако сегодня, 28 сентября, Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла.
Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.
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