ЗМІ написали про відставку Умєрова. У ЦПД спростували дезінформацію

Що передувало

Першим про нібито відставку Умєрова заявив один з українських журналістів. Він посилався на власні неназвані джерела.

За даними журналіста, в Офісі президента готують відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова, а на його місце планують призначити теперішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Пояснення ЦПД

Як розповіли у Центрі протидії дезінформації, поширені журналістом дані не відповідають дійсності.

"Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави", - написали в ЦПД.

Призначення Умєрова

У жовтні 2023 року Рустем Умєров був призначений міністром оборони України. На цій посаді він замінив Олексія Резнікова.

Детально про те, хто такий Умєров і чим він відомий читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що це не перші фейки, які поширюються про українських чиновників та військове командування. Зокрема, Росія нещодавно поширювала фейкові сторінки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського для його дискредитації.

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