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ЗМІ написали про відставку Умєрова. У ЦПД спростували дезінформацію

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Засоби масової інформації написали про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито піде у відставку. При цьому він має обняти посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що передувало

Першим про нібито відставку Умєрова заявив один з українських журналістів. Він посилався на власні неназвані джерела.

За даними журналіста, в Офісі президента готують відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова, а на його місце планують призначити теперішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Пояснення ЦПД

Як розповіли у Центрі протидії дезінформації, поширені журналістом дані не відповідають дійсності.

"Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави", - написали в ЦПД.

Призначення Умєрова

У жовтні 2023 року Рустем Умєров був призначений міністром оборони України. На цій посаді він замінив Олексія Резнікова.

Детально про те, хто такий Умєров і чим він відомий читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що це не перші фейки, які поширюються про українських чиновників та військове командування. Зокрема, Росія нещодавно поширювала фейкові сторінки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського для його дискредитації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

 

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Рустем УмєровФейки