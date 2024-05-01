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СМИ написали об отставке Умерова. В ЦПИ опровергли дезинформацию

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

СМИ написали о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы уйдет в отставку. При этом он должен был обнять должность министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Что предшествовало

Первым о якобы отставке Умерова заявил один из украинских журналистов. Он ссылался на собственные неназванные источники.

По данным журналиста, в Офисе президента готовят отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова, а на его место планируют назначить нынешнего министра обороны Рустема Умерова.

Объяснение ЦПИ

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, распространенные журналистом данные не соответствуют действительности.

"Важно очень осторожно работать с информацией, касающейся Сил обороны. От этого зависит безопасность государства", – написали в ЦПИ.

Назначение Умерова

В октябре 2023 Рустем Умеров был назначен министром обороны Украины. В этой должности он заменил Алексея Резникова.

Подробно о том, кто такой Умеров и чем он известен, читайте в материале РБК-Украина.

Следует заметить, что это не первые фейки, которые распространяются об украинских чиновниках и военном командовании. В частности, Россия недавно распространяла фейковые страницы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для его дискредитации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

 

 

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Рустем УмеровФейки