ЗМІ написали про обшуки у Кирила Тимошенка. Він підтвердив

Чутки у ЗМІ

Сьогодні, 27 червня, у низці українських ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Тимошенка "в рамках справи про злив інформації в НАБУ".

Журналісти публікували відповідні фото, на яких, як вони стверджували, співробітники НАБУ стоять довкола автомобіля ексзаступника голови ОП.

Що написав Тимошенко

Тимошенко інформацію про обшуки підтвердив і додав, що вони стосуються справи, "до якої він не має жодного стосунку".

"Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - наголосив він.

Про яку справу йдеться

За інформацією джерела РБК-Україна, обшуки пройшли в рамках "справи про зливи НАБУ" - гучного скандалу, пов'язаного з витоком інформації з Нацбюро фігурантам кримінальної справи про можливе розкрадання коштів у рамках "Великого будівництва".

За даними журналістів-розслідувачів, одним з центральних фігурантів "справи про зливи" є Георгій Біркадзе - бізнесмен та ексглава Броварської райдержадміністрації.

За словами співрозмовника РБК-Україна, Біркадзе перебуває у добрих відносинах з Тимошенко, зокрема, той сприяв його кар'єрному росту.