СМИ написали об обысках у Кирилла Тимошенко. Он подтвердил

Слухи в СМИ

Сегодня, 27 июня, в ряде украинских СМИ появилась информация, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у Тимошенко "в рамках дела о сливе информации в НАБУ".

Журналисты публиковали соответствующие фото, на котором, как они утверждали, сотрудники НАБУ стоят вокруг автомобиля экс-заместителя главы ОП.

Что написал Тимошенко

Тимошенко информацию об обысках подтвердил, и добавил, что они касаются дела, "к которому он не имеет никакого отношения".

"Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - отметил он.

О каком деле идет речь

По информации источника РБК-Украина, обыски прошли в рамках "дела о сливах НАБУ" - громкого скандала, связанного с утечкой информации из Нацбюро фигурантам уголовного дела о возможном хищении средств в рамках "Большого строительства".

По данным журналистов-расследователей, одним из центральных фигурантов "дела о сливах" является Георгий Биркадзе - бизнесмен и экс-глава Броварской райгосадминистрации.

По словам собеседника РБК-Украина, Биркадзе находится в хороших отношениях с Тимошенко, в частности, тот способствовал его карьерному росту.