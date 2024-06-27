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СМИ написали об обысках у Кирилла Тимошенко. Он подтвердил

Фото: Кирилл Тимошенко, экс-заместитель руководителя ОП Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украинские правоохранители сегодня, 27 июня, провели обыски у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Тимошенко.

Слухи в СМИ

Сегодня, 27 июня, в ряде украинских СМИ появилась информация, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у Тимошенко "в рамках дела о сливе информации в НАБУ". 

Журналисты публиковали соответствующие фото, на котором, как они утверждали, сотрудники НАБУ стоят вокруг автомобиля экс-заместителя главы ОП. 

Что написал Тимошенко

Тимошенко информацию об обысках подтвердил, и добавил, что они касаются дела, "к которому он не имеет никакого отношения". 

"Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - отметил он. 

О каком деле идет речь

По информации источника РБК-Украина, обыски прошли в рамках "дела о сливах НАБУ" - громкого скандала, связанного с утечкой информации из Нацбюро фигурантам уголовного дела о возможном хищении средств в рамках "Большого строительства". 

По данным журналистов-расследователей, одним из центральных фигурантов "дела о сливах" является Георгий Биркадзе - бизнесмен и экс-глава Броварской райгосадминистрации. 

По словам собеседника РБК-Украина, Биркадзе находится в хороших отношениях с Тимошенко, в частности, тот способствовал его карьерному росту.

"Слив" в НАБУ

Напомним, несколько недель назад журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором утверждали, что непубличную информацию о работе НАБУ "сливали" фигуранты дел, которые вело бюро. Речь о внутренних документах НАБУ, скриншотах переписок и не только.

В Bihus.Info утверждали, что доказательства этому обнаружили в изъятых телефонах бизнесмена Юрия Голика.

Отметим, 22 мая СМИ писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и полицейские провели обыски у сотрудника НАБУ. Это "касалось резонансного дела по "большому строительству".

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