ЗМІ повідомляють про обшуки у НАБУ. У САП пояснили ситуацію
У середу, 22 травня, в ЗМІ з'явилася інформація, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з Нацполіцією прийшли з обшуками до співробітника Національного антикорупційного бюро. У САП прокоментували ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу САП.
Що передувало
Як повідомляють ЗМІ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники Національної поліції 22 травня проводять обшуки в співробітника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва".
Слідчі дії відбуваються у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.
Підставою для обшуків є розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
Що кажуть у САП
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося.
Водночас там підтвердили, що САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.
Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача - співробітника НАБУ.
"Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ - детектива одного з підрозділів", - зазначили у САП.
Там додали, що обшуку було залучено Нацполіцію через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань.
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