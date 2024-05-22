ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ повідомляють про обшуки у НАБУ. У САП пояснили ситуацію

Середа 22 травня 2024 18:57
UA EN RU
ЗМІ повідомляють про обшуки у НАБУ. У САП пояснили ситуацію Фото: у САП відповіли, чи проводили обшуки у НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 22 травня, в ЗМІ з'явилася інформація, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з Нацполіцією прийшли з обшуками до співробітника Національного антикорупційного бюро. У САП прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу САП.

Що передувало

Як повідомляють ЗМІ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники Національної поліції 22 травня проводять обшуки в співробітника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва".

Слідчі дії відбуваються у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків є розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".

Що кажуть у САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося.

Водночас там підтвердили, що САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача - співробітника НАБУ.

"Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ - детектива одного з підрозділів", - зазначили у САП.

Там додали, що обшуку було залучено Нацполіцію через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП
NEWS
В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією