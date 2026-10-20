ЗМІ написали про "надзвичайну ситуацію" у тепло- та водопостачанні: що говорять у Кабміні

У мережі пишуть, що українська влада нібито оголосила надзвичайну ситуацію у сфері тепло- та водопостачання, а також роботи інтернету. Насправді, це неправда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України у Facebook.
ЗМІ з посиланням на постанову Кабміну №1292 писали про те, що надзвичайна ситуація в Україні тепер стосуватиметься не лише енергетики, а й тепла, води та інтернету.
Як пишуть у мережі, згідно з постановою, рішення про подолання наслідків надзвичайної ситуації "поширили на":
В уряді наголосили, що жодного надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні чи в будь-якій іншій сфері не запроваджували.
"Насправді уряд призначив керівників робіт з ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за ліквідацію наслідків в енергетиці, тепло- та водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхня спільна робота координуватиме спільний штаб", - зазначили в пресслужбі Кабміну.
Там додали, що рішення є організаційним. Воно визначає, хто відповідає за відновлення та як узгоджуються дії.
Нагадаємо, Росія продовжує щодня завдавати ударів об'єктам енергетичної інфраструктури України.
Внаслідок таких атак відключення світла спостерігаються у ряді областей.
Зокрема, сьогодні, 20 жовтня, окупанти вдарили по енергооб'єкту у Шевченківському районі Києва. Через це перебої з електропостачанням спостерігалися одразу у 4 районах.