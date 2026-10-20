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СМИ написали о "чрезвычайной ситуации" в тепло- и водоснабжении: что говорят в Кабмине

22:13 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине распространяют слухи о новой чрезвычайной ситуации (Getty Images)

В сети пишут, что украинские власти якобы объявили чрезвычайную ситуацию в сфере тепло- и водоснабжения, а также работы интернета. На самом деле, это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины в Facebook.

Слухи о "чрезвычайной ситуации"

СМИ со ссылкой на постановление Кабмина №1292 писали о том, что чрезвычайная ситуация в Украине теперь будет касаться не только энергетики, но и тепла, воды и интернета.

Как пишут в сети, согласно постановлению, решение о преодолении последствий чрезвычайной ситуации "распространили на":

  • теплоснабжение;
  • водоснабжение;
  • водоотвод;
  • инженерно-транспортную инфраструктуру;
  • электронные коммуникационные сети;
  • инфраструктуру широкополосного доступа в интернет;
  • центры обработки данных.

Реакция Кабмина

В правительстве подчеркнули, что никакого чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении или в какой-либо другой сфере не вводили.

"В действительности правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру. Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместная работа будет координировать совместный штаб", - отметили в пресс-службе Кабмина.

Там добавили, что решение является организационным. Оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия.

Удары по энергетике

Напомним, Россия продолжает ежедневно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате таких атак отключения света наблюдаются в ряде областей.

В частности, сегодня, 20 октября, оккупанты ударили по энергообъекту в Шевченковском районе Киева. Из-за этого перебои с электроснабжением наблюдались сразу в 4 районах.

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