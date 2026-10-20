СМИ написали о "чрезвычайной ситуации" в тепло- и водоснабжении: что говорят в Кабмине

В сети пишут, что украинские власти якобы объявили чрезвычайную ситуацию в сфере тепло- и водоснабжения, а также работы интернета. На самом деле, это неправда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины в Facebook.
СМИ со ссылкой на постановление Кабмина №1292 писали о том, что чрезвычайная ситуация в Украине теперь будет касаться не только энергетики, но и тепла, воды и интернета.
Как пишут в сети, согласно постановлению, решение о преодолении последствий чрезвычайной ситуации "распространили на":
В правительстве подчеркнули, что никакого чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении или в какой-либо другой сфере не вводили.
"В действительности правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру. Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместная работа будет координировать совместный штаб", - отметили в пресс-службе Кабмина.
Там добавили, что решение является организационным. Оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия.
Напомним, Россия продолжает ежедневно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В результате таких атак отключения света наблюдаются в ряде областей.
В частности, сегодня, 20 октября, оккупанты ударили по энергообъекту в Шевченковском районе Киева. Из-за этого перебои с электроснабжением наблюдались сразу в 4 районах.