СМИ написали о "чрезвычайной ситуации" в тепло- и водоснабжении: что говорят в Кабмине

Слухи о "чрезвычайной ситуации"

СМИ со ссылкой на постановление Кабмина №1292 писали о том, что чрезвычайная ситуация в Украине теперь будет касаться не только энергетики, но и тепла, воды и интернета.

Как пишут в сети, согласно постановлению, решение о преодолении последствий чрезвычайной ситуации "распространили на":

теплоснабжение;

водоснабжение;

водоотвод;

инженерно-транспортную инфраструктуру;

электронные коммуникационные сети;

инфраструктуру широкополосного доступа в интернет;

центры обработки данных.

Реакция Кабмина

В правительстве подчеркнули, что никакого чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении или в какой-либо другой сфере не вводили.

"В действительности правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру. Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместная работа будет координировать совместный штаб", - отметили в пресс-службе Кабмина.

Там добавили, что решение является организационным. Оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия.

Удары по энергетике

Напомним, Россия продолжает ежедневно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате таких атак отключения света наблюдаются в ряде областей.