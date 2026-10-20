РФ вдарила по енергооб'єкту у Києві: у чотирьох районах проблеми зі світлом
Окупанти завдали удару по Шевченківському району Києва і поцілили в енергооб'єкт. У чотирьох районах - проблеми зі світлом. Рух електротранспорту частково призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram та "Київпастранс" у Telegram.
РФ обстріляла енергооб'єкт у Києві
У Шевченківському районі близько 18.00 сталося влучання в один з енергообʼєктів. каже Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", - уточнив він.
Електротранспорт призупинено
"Київпастранс" повідомило, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на:
- вул. Дегтярівська,
- вул. Данила Щербаківського,
- бульварі Тараса Шевченка,
- вул. Якуба Коласа,
- Севастопольській площі,
- площі Валерія Марченка,
- ст. м. "Лукʼянівська",
- ст. м. "Шулявська".
Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.
Оновлено о 18.14
Кілька хвилин тому ДТЕК повідомив, що у Києві через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені:
- Шевченківський
- Святошинський,
- Солом'янський
- Печерський райони.
"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло", - кажуть у компанії.
"Укренерго" теж зробила заяву щодо цієї ситуації.
"Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами", - додали у компанії.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вдруге атакували Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска у Києві. Під ударом 20 жовтня опинилася операційна.
Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільську область. Унаслідок ударів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства.