ЗМІ написали про можливу зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що говорить президент

У ЗМІ з'явилися чутки, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Поки що відповідних домовленостей немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в соцмережі X і глави української держави на пресконференції в Ірландії.
Равід написав, що зараз Віткофф і Кушнер ведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
"Очікується, що вони вирушать із Москви в одну з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським", - додав він.
Зеленський нагадав, що він уже розмовляв із Віткоффом та іншими членами команди президента Дональда Трампа вчора, 1 листопада. При цьому в Києві очікують на результат в американо-російських переговорах.
"Я буду реагувати відповідно до сьогоднішніх результатів. Якщо я буду відчувати, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова, ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні, але я не впевнений, що вони днями готові приїхати, але хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер перебувають у Москві. Вони вже зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як очікувалося, головною темою обговорень має стати американський мирний план щодо завершення війни Росії проти України.
Поки незрозуміло, яким буде результат таких переговорів. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що він на зустрічі з американськими чиновниками хоче обговорювати де-юре визнання тимчасово окупованих територій України російськими.