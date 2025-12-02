ЗМІ написали про можливу зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що говорить президент

Чутки про зустріч

Равід написав, що зараз Віткофф і Кушнер ведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

"Очікується, що вони вирушать із Москви в одну з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським", - додав він.

Що говорить Зеленський

Зеленський нагадав, що він уже розмовляв із Віткоффом та іншими членами команди президента Дональда Трампа вчора, 1 листопада. При цьому в Києві очікують на результат в американо-російських переговорах.

"Я буду реагувати відповідно до сьогоднішніх результатів. Якщо я буду відчувати, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова, ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні, але я не впевнений, що вони днями готові приїхати, але хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора", - додав президент.