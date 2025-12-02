СМИ написали о возможной встрече Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что говорит президент

В СМИ появились слухи, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Пока что соответстювущих договоренностей нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X и главы украинского государства на пресс-конференции в Ирландии.
Равид написал, что сейчас Уиткофф и Кушнер ведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
"Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Зеленским", - добавил он.
Зеленский напомнил, что он уже разговаривал с Уиткоффом и другими членами команды президента Дональда Трампа вчера, 1 ноября. При этом в Киеве ожидают результат в американо-российских переговорах.
"Я буду реагировать в соответствии с сегодняшними результатами. Если я буду чувствовать, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто слова, мы готовы встретиться и мы очень рады были бы принять его в Украине, но я не уверен, что они на днях готовы приехать, но кто знает. Я хочу подождать до сегодняшнего вечера", - добавил президент.
Напомним, сегодня, 2 ноября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер находятся в Москве. Они уже встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как ожидалось, главной темой обсуждений должен стать американский мирный план по завершению войны России против Украины.
Пока непонятно, каков будет результат таких переговоров. Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что он на встрече с американскими чиновниками хочет обсуждать де-юре признание временно оккупированных территорий Украины российскими.