СМИ написали о возможной встрече Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что говорит президент

Слухи о встрече

Равид написал, что сейчас Уиткофф и Кушнер ведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

"Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Зеленским", - добавил он.

Что говорит Зеленский

Зеленский напомнил, что он уже разговаривал с Уиткоффом и другими членами команды президента Дональда Трампа вчера, 1 ноября. При этом в Киеве ожидают результат в американо-российских переговорах.

"Я буду реагировать в соответствии с сегодняшними результатами. Если я буду чувствовать, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто слова, мы готовы встретиться и мы очень рады были бы принять его в Украине, но я не уверен, что они на днях готовы приехать, но кто знает. Я хочу подождать до сегодняшнего вечера", - добавил президент.