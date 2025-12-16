ua en ru
ЗМІ написали про арешт канадського розвідника нібито за допомогу Україні

Канада, Вівторок 16 грудня 2025 16:11
UA EN RU
ЗМІ написали про арешт канадського розвідника нібито за допомогу Україні Ілюстративне фото: офіцера канадської розвідки підозрюють у неузгодженій допомозі Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Канаді заарештували офіцера військової контррозвідки Меттью Робара. Він міг передавати Україні секретну інформацію без узгодження з керівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Робара заарештували ще минулого тижня. Його звинуватили за кількома епізодами, пов'язаними з передачею особливо чутливих державних секретів іноземній стороні. Однак публічно не повідомлялося, якій саме країні він передавав секретну інформацію.

Неназване джерело повідомило виданню, що досвідчений офіцер розвідки намагався допомогти Україні у війні з Росією.

На судовому засіданні в понеділок, 15 грудня, головний ворент-офіцер Робар був звільнений з військової в'язниці на суворих умовах. Серед умов звільнення - здача звичайного і спеціального державних паспортів, а також заборона на будь-які контакти з посольством або офіційними особами країни, якій він, як стверджується, передавав військову розвідувальну інформацію.

Військовий прокурор Макс Рід і адвокат захисту Карлос Да Круз повідомили суду, що дії обвинуваченого не становлять тієї серйозної загрози національній безпеці, яку створював колишній співробітник розвідки Канадських збройних сил Джеффрі Делайл. Делайла у 2012 році звинуватили в передачі секретів Росії і засудили до 20 років тюремного ув'язнення.

Військовий прокурор під час судового засідання зазначив, що загрози втечі Робара немає, а підозрюваний і "не був мотивований особистою чи фінансовою вигодою або бажанням заподіяти шкоду".

Майор Рід повідомив, що в період з листопада 2023 року по квітень 2024 року Робар спілкувався з неназваною особою, яка працювала на іноземну розвідувальну службу, щодо проєкту, який стосувався "нетрадиційної діяльності з використанням чутливих методів". Цей проєкт не міг бути реалізований без схвалення старших командирів, яке так і не було отримано.

Прокурор додав, що у вересні 2024 року головний ворент-офіцер Робар зустрівся з іноземною стороною за кордоном, що "було зроблено без дозволу". Він також встановив прямі відносини з розвідслужбою цієї країни, які також не були санкціоновані.

Робар служить офіцером контррозвідки з 2019 року і офіцером розвідки з 2007 року. Контррозвідка займається захистом чутливої інформації та протидією іноземному шпигунству, тоді як розвідники збирають інформацію.

Канада ділиться з Україною розвідданими

Нагадаємо, Канада є одним із союзників України. Зокрема, вона надає допомогу у сфері розвідданих.

Як відомо, Канада надавала знімки із супутника RADARSAT-2, які допомагали Україні відстежувати активність на кордоні.

Також стало відомо, що країна готова посилити допомогу українським захисникам розвідданими, якщо США припинять обмін інформацією з Україною.

