ЗМІ за два тижні встановили ще понад тисячу загиблих в Україні окупантів

Як повідомляється, попри завершення активної фази російського наступу, темпи приросту втрат продовжують залишатися високими й все ще вдвічі перевищують середні цифри підтверджених щотижневих втрат протягом 2022 року.

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 25 218 російських військових, які загинули на війні в Україні. За останні два тижні у список додалося 1213 імен.

Однак видання зазначає, що реальні втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. Адже йдеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки цвинтарів.

Втрати Росії в Україні

Варто зазначити, що дані журналістів кардинально відрізняються від тих, які публікує Генштаб ЗСУ.

Згідно з інформацією військового командування України, у війні проти нашої країни було знищено 213 тисяч окупантів. Минулої доби, 8 червня, українські військові ліквідували 1010 росіян.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.