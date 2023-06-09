RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ за две недели установили еще более тысячи погибших в Украине оккупантов

Фото: СМИ за две недели установили еще более тысячи погибших в Украине окуупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1213 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

Как сообщается, несмотря на завершение активной фазы российского наступления темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими и все еще вдвое превышают средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 25 218 российских военных, погибших на войне в Украине. За последние две недели в список добавилось 1213 имен.

Однако издание отмечает, что реальные потери российской стороны могли превысить 50 тысяч человек. Ведь речь идет только о данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация из ряда кладбищ.

Потери России в Украине

Следует отметить, что данные журналистов кардинально отличаются от тех, которые публикует Генштаб ВСУ

Согласно информации военного командования Украины, в войне против нашей страны было уничтожено 213 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки, 8 июня, украинские военные ликвидировали 1010 россиян.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины