ЗМІ дізналися, яку версію F-16 отримає Україна від Нідерландів та Данії

Коли виробили F-16, які отримає Україна

Виробництво літаків для європейських операторів F-16 локалізували ще наприкінці 70-х років XX століття у Нідерландах та Бельгії на заводах Fokker та SABCA, де вони вироблялись до середини 90-х років. Перший F-16 для повітряних сил Нідерландів виготовили у 1979 році, а останній - у лютому 1992 року.

Загалом Нідерланди мали потужний авіапарк з 213 машин, але після завершення Холодної війни країна почала його активно скорочувати. Деякі літаки вона списала, а деякі - продала до Йорданії та Чилі. Тому у Нідерландах наразі 42 літаки F-16, які можуть бути з останніх партій виробництва.

Данія почала отримувати F-16 з січня 1980 року. Країна спочатку замовила 58 літаків, а у середині 80-х - ще 12, які прийшли на заміну найбільш зношеним літакам першої партії. Це замовлення виконали орієнтовно наприкінці 80-х років XX століття.

При цьому Данія не продавала свої машини, а просто виводила їх з експлуатації в міру вичерпування їхнього ресурсу. Данія формально має 44 літаків, але тільки 30 з них у льотному стані.

З огляду на це, неможливо точно сказати, скільки з них передадуть Україні. Деякі з винищувачів можуть використати для навчання, а деякі - для запасних частин.

Яку версію F-16 отримає Україна

Всі літаки F-16 Повітряних сил Нідерландів та Данії проходили модернізацію з середини 90-х років до середини 2000-х за програмою Mid-Life Update - MLU. Їх також регулярно обслуговували для продовження строків експлуатації.

F-16 програми MLU відрізняється тим, що відбулась заміна радіолокаційної станції на AN/APG-66(V)2, яка має дальність виявлення цілей до 110 км. До того ж, для використання високоточного озброєння додано можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening. Також було оновлено бортовий комп'ютер, бортове індикаційне обладнання, системи РЕБ, навігації та зв'язку, польотів на низьких висотах.

F-16 версії MLU - повноцінний багатофункціональний винищувач, який може вести повітряний бій на дальностях понад 100 км та використовувати широкий набір високоточного озброєння.

При цьому слід зауважити, що деякі винищувачі можуть пройти певні додаткові модернізації, особливо враховуючи графіки їх передачі, які будуть розтягнуті у часі.

Як довго можуть літати F-16

Завдяки розвинутим та опрацьованим програмам модернізацій та продовження строків експлуатації, F-16 буде у строю ще довгий час. Це підтверджує й те, що літаки F-16C/D, які почали виробляти у середині 90-х років, будуть у строю в США ще до 2050-х років.

Окрім цього, Румунія також експлуатує вживані F-16. Повітряні сили країни планують експлуатувати їх до середини 2030-х років за рахунок проведення всіх регламентних ремонтів. При цьому румунський уряд працює над питанням їх заміни.

При цьому не варто забувати, що експлуатація винищувачів в умовах війни швидше вичерпує ресурс машин.

F-16 для України

Україні необхідні винищувачі для захисту території від ворожих обстрілів і для того, щоб наші військові змогли скласти конкуренцію росіянам у повітрі.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.