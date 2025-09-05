ЗМІ дізналися про план створення в Україні буферної зони з військами Бангладеш і не тільки

План буферної зони в Україні

За задумом, буферна зона стане великою демілітаризованою територією, межі якої поки що не визначені. Вона має розділяти російські та українські позиції всередині України і виступати способом захисту країни від нової агресії.

Як повідомили особи, знайомі з планом, частково завдяки своїм технологічним можливостям Вашингтон може взяти на себе ініціативу щодо моніторингу цієї території, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби.

Координація з іншими країнами

Дії США координуватимуться з іншими країнами, які також залучать власні ресурси.

Водночас охорону буферної зони, за даними джерел, можуть забезпечувати війська з держав, що не входять до НАТО, зокрема Саудівської Аравії чи навіть Бангладеш. При цьому американські війська на територію України вводитися не будуть.

Гарантії безпеки без НАТО

Як зазначили деякі з джерел, Путін повинен буде погодитися на будь-який план надання Україні гарантій безпеки, а участь НАТО чи навіть натяк на це є для нього серйозною проблемою, тому розробники плану ретельно уникають використання сил НАТО чи будь-чого, що нагадує атрибутику НАТО.

"Замість цього деякі гарантії, ймовірно, будуть спиратися на війська країн, що не входять до НАТО, і на мережу двосторонніх угод між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті 5 статуту НАТО - "напад на одного означає напад на всіх" що для Москви є червоною лінією", - заявили у виданні.

Економічна безпека від Туреччини

Крім того, Туреччина візьме на себе економічну складову безпеки України - президент Туреччини Ердоган відповідатиме за забезпечення безперешкодного потоку товарів і послуг у Чорному морі шляхом морського спостереження та забезпечення дотримання правил у протоках Босфор і Дарданелли.

План залишається попереднім

NBC News пише, що будь-який план залишається попереднім, доки його не погодять президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін, а також інші світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа.

За даними видання, план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня.