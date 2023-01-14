ЗМІ дізналися перші деталі навчання українських військових на танках Challenger 2

Як зазначає видання, у Британії хочуть провести тренування на Challenger 2 для близько 60 українських військовослужбовців.

Також у Sky News додали, що у Великій Британії є всього 227 танків Challenger 2, і багато з них не в змозі бути задіяними.

При цьому, за інформацією видання, будь-які постачання танків в Україну повинні супроводжуватись боєприпасами, запасними частинами та можливістю технічного обслуговування.