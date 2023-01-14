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СМИ узнали первые детали обучения украинских военных на танках Challenger 2

Иллюстративное фото: СМИ узнали первые детали обучения украинских военных на танках Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинских военных планируют обучать управлению танков Challenger 2 на территории Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, в Британии хотят провести тренировки на Challenger 2 для около 60 украинских военнослужащих.

Также в Sky News добавили, что в Великобритании имеется всего 227 танков Challenger 2, и многие из них не в состоянии быть задействованными.

При этом, по информации издания, любые поставки танков в Украину должны сопровождаться боеприпасами, запасными частями и возможностью технического обслуживания.

Напомним, сегодня, 14 января, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине танки Challenger 2, а также артиллерию.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Британия планирует передать нашей стране эскадрон танков.

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