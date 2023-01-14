СМИ узнали первые детали обучения украинских военных на танках Challenger 2

Как отмечает издание, в Британии хотят провести тренировки на Challenger 2 для около 60 украинских военнослужащих.

Также в Sky News добавили, что в Великобритании имеется всего 227 танков Challenger 2, и многие из них не в состоянии быть задействованными.

При этом, по информации издания, любые поставки танков в Украину должны сопровождаться боеприпасами, запасными частями и возможностью технического обслуживания.