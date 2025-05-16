ЗМІ дізналися неприйнятні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі

Видання Reuters з посиланням на українське дипломатичне джерело заявило, що вимоги Росії в Стамбулі були "нереалістичними та виходили далеко за межі всього, що обговорювали раніше".

Sky News також, посилаючись на українське джерело, повідомило, що вимоги росіян були неприйнятними та нереалістичними.

Співрозмовник Sky News зазначив, що деякі з вимог Росії включали виведення українських військ з територій як передумову для припинення вогню. Але видання не уточнює, із чиєї саме території мають вийти українські війська.

За словами джерела видання, були й інші "заздалегідь неприйнятні вимоги".