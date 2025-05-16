ЗМІ дізналися неприйнятні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі

Вимоги Росії на переговорах з Україною у Стамбулі були неприйнятними. Вони виходили за рамки того, що обговорювалося раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Sky News.
Видання Reuters з посиланням на українське дипломатичне джерело заявило, що вимоги Росії в Стамбулі були "нереалістичними та виходили далеко за межі всього, що обговорювали раніше".
Sky News також, посилаючись на українське джерело, повідомило, що вимоги росіян були неприйнятними та нереалістичними.
Співрозмовник Sky News зазначив, що деякі з вимог Росії включали виведення українських військ з територій як передумову для припинення вогню. Але видання не уточнює, із чиєї саме території мають вийти українські війська.
За словами джерела видання, були й інші "заздалегідь неприйнятні вимоги".
Сьогодні, 16 травня, Україна та Росія провели у Стамбулі перші за три роки переговори. Вони тривали трохи більше години, і, як вже пишуть західні ЗМІ, зустріч не призвела до значного прогресу.
Російський диктатор Володимир Путін відрядив до Стамбула чиновників низького рівня на чолі з Володимиром Мединським. Україна ж відправила делегацію, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров.
Ще напередодні в Україні та Європі розкритикували склад російської делегації. Зеленський закликав світ відреагувати на вибір Путіним делегації. Президент наголошував, що жоден член делегації РФ не ухвалює рішень.
Українська команда у Стамбулі до переговорів з росіянами провели координаційну зустріч з радниками США, Британії, Франції та Німеччини. Також українські високопосадовці провели тристоронню зустріч з США та Туреччиною.
Більше деталей про переговори у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.
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