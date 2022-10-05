ЗМІ дізналися, коли відбудеться коронація Чарльза ІІІ

Очікується, що короля Чарльза III буде короновано 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

"Урядовці заявили, що плани сходяться цієї суботи на початку літа, хоча дискусії про те, які інші дні стануть офіційними вихідними, все ще продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Коронація майже через 70 років після того, як була коронована його мати, стане центральною подією дня святкування, присвяченого початку правління монарха. Чарльз зійшов на престол і був названий королем минулого місяця після смерті його матері, королеви Єлизавети ІІ.

До червня наступного року королю буде 74 роки, що зробить його найстарішою коронованою людиною в британській історії. Широко повідомлялося, що коронація буде зменшеною і скромнішою версією ранніх церемоній, з місцем для представників різних конфесій та громадських груп, що відповідає різноманітності сучасної Британії. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.