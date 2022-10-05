СМИ узнали, когда состоится коронация Чарльза ІІІ

Ожидается, что король Чарльз III будет коронован 3 июня следующего года на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

"Правительственные чиновники заявили, что планы сходятся в эту субботу в начале лета, хотя дискуссии о том, какие другие дни станут официальными выходными, все еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Коронация спустя почти 70 лет после того, как была коронована его мать, станет центральным событием дня празднования, посвященного началу правления монарха. Чарльз взошел на престол и был назван королем в прошлом месяце после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

К июню следующего года королю будет 74 года, что сделает его самым старым коронованным человеком в британской истории. Широко сообщалось, что коронация будет уменьшенной и скромной версией ранних церемоний с местом для представителей разных конфессий и общественных групп, что соответствует разнообразию современной Британии. Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.