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СМИ узнали, когда состоится коронация Чарльза ІІІ

Фото: король Великобритании Чарльз ІІІ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Ожидается, что король Чарльз III будет коронован 3 июня следующего года на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Правительственные чиновники заявили, что планы сходятся в эту субботу в начале лета, хотя дискуссии о том, какие другие дни станут официальными выходными, все еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Коронация спустя почти 70 лет после того, как была коронована его мать, станет центральным событием дня празднования, посвященного началу правления монарха. Чарльз взошел на престол и был назван королем в прошлом месяце после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

К июню следующего года королю будет 74 года, что сделает его самым старым коронованным человеком в британской истории. Широко сообщалось, что коронация будет уменьшенной и скромной версией ранних церемоний с местом для представителей разных конфессий и общественных групп, что соответствует разнообразию современной Британии. Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.

Напомним, что 8 сентября королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет . До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.

Елизавета II начала процедуру передачи королевских полномочий своему сыну принцу Чарльзу еще в июле 2022 года . Ее обязанностями до последнего дня оставались: открытие парламента, назначение премьера, государственные визиты.

Уже 10 сентября Чарльз III официально стал новым королем Великобритании. Он автоматически унаследовал престол после смерти Єлизавети II.

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Великобритания