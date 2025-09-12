ЗМІ дізналися, коли ЄС представить 19-й пакет санкцій проти Росії

Зазначається, що новий пакет санкцій має на меті посилити тиск на Росію у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції будуть спрямовані на "тіньовий" флот РФ, банківську систему та додаткові обмеження на продаж російської нафти.

Крім того, Комісія розглядає можливість включення до чорного списку деяких банків з двох країн Центральної Азії, а також незалежних нафто­переробних заводів у Китаї, щоб ще більше ізолювати Росію з економічної точки зору.