ЗМІ дізналися, коли ЄС представить 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія у середу, 17 вересня, готується представити 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Devdiscourse.
Зазначається, що новий пакет санкцій має на меті посилити тиск на Росію у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
Санкції будуть спрямовані на "тіньовий" флот РФ, банківську систему та додаткові обмеження на продаж російської нафти.
Крім того, Комісія розглядає можливість включення до чорного списку деяких банків з двох країн Центральної Азії, а також незалежних нафтопереробних заводів у Китаї, щоб ще більше ізолювати Росію з економічної точки зору.
Нагадаємо ЄС схвалив вже 18 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 19-м пакетом заходів.
Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
Однак останнім часом Угорщина стала перешкоджати автоматичному продовженню санкцій, після того, як прем'єр Віктор Орбан відчув підтримку президента США Дональда Трампа.
Додамо, ЄС оцінює збитки Москви від міжнародних санкцій у 450 млрд доларів з 2022 року.