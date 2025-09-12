СМИ узнали, когда ЕС представит 19-й пакет санкций против России

Санкции ЕС против России

Напомним ЕС одобрил уже 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.

Евросоюз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того, как премьер Виктор Орбан почувствовал поддержку президента США Дональда Трампа.

Добавим, ЕС оценивает убытки Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.