UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЗМІ дізналися, який вид зброї зібралась купувати Індія у Росії

Фото: ЗРК С-400 "Триумф" (doblest club)
Автор: Ірина Глухова

Індія розпочала переговори з РФ щодо придбання п’яти додаткових зенітно-ракетних комплексів С-400. Початковий контракт на постачання п'яти комплектів С-400 було укладено у жовтні 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

За даними видання, цього тижня відбудеться зустріч представників Міноборони двох країн для обговорення спільного виробництва чи прямої закупівлі ЗРК С-400 з метою зміцнення оборонного потенціалу Індії.

Повідомляється, що Індії необхідні п'ять таких систем для захисту від будь-яких атак на всій береговій лінії країни та для усунення прогалин у системі ППО в районі північного командування.

Сторони вже досягли принципової домовленості щодо вартості додаткових систем.

Передбачається, що три з п’яти комплексів будуть закуплені безпосередньо, а дві інші можуть бути вироблені в Індії приватними компаніями в рамках угоди про передачу технологій.

Очікується, що угоду буде завершено до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії у грудні.

Раніше Росія та Індія уклали контракт на постачання С-400 у жовтні 2018 року на суму 5,43 млрд доларів за п’ять комплектів.

С-400 "Тріумф" 

Це російський зенітно-ракетний комплекс дальнього та середнього радіуса дії, призначений для ураження літаків, безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Комплекс може вести одночасно десятки цілей і використовує ракети різного типу для ураження на відстані до 400 км і на висоті до 30 км.

Він оснащений мобільними пусковими установками та радаром виявлення, що дозволяє швидко змінювати позиції та інтегруватися у загальнодержавну систему ППО. 

 

 

Відносини Індії та РФ

Індія продовжує зберігати тісні економічні та стратегічні відносини з Росією, попри занепокоєння західних партнерів.

За даними Reuters, у грудні 2024 року індійська компанія відправила до Росії вибухову речовину HMX на суму 1,4 млн доларів, яка використовується у виробництві ракет, і США вже попередили про можливі санкції у разі продовження таких постачання.

Крім того, Індія закуповує російську нафту, що також викликає занепокоєння у західних союзників.

Тим часом опитування показало, що українці відносять Індію до категорії ворожих держав, разом із Китаєм, КНДР та Іраном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІндія