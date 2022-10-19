ЗМІ дізналися, які системи ППО Україна попросила у Ізраїлю

За даними видання, у листі Україна уточнила, що зараз є загроза початку постачання балістичних ракет з Ірану до Росії, і в контексті цього Київ хоче розпочати співпрацю з Єрусалимом у сфері ППО та ПРО.

"Україна вкрай зацікавлена в отриманні від Ізраїлю (у найкоротші терміни) оборонних систем, зокрема: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor та підтримку Ізраїлю в навчанні українських операторів", - наводить видання частину листа України.

Також у ньому наголошується, що позитивний досвід використання зброї Ірану в Україні призведе до подальшого вдосконалення іранського озброєння та посилить загрози для Ізраїлю.

В Axios зазначили, що офіційні особи Ізраїлю підтвердили одержання листа від України.