СМИ узнали, какие системы ПВО Украина попросила у Израиля

По данным издания, в письме Украина уточнила, что сейчас есть угроза начала поставок баллистических ракет из Ирана в Россию, и в контексте этого Киев хочет начать сотрудничество с Иерусалимом в сфере ПВО и ПРО.

"Украина крайне заинтересована в получении от Израиля (в кратчайшие сроки) оборонных систем, в частности: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor и поддержку Израиля в обучении украинских операторов", - приводит издание часть письма Украины.

Также в нем подчеркивается, что положительный опыт использования оружия Ирана в Украине приведет к дальнейшему совершенствованию иранского вооружения и усилит угрозы для Израиля.

В Axios отметили, что официальные лица Израиля подтвердили получение письма от Украины.