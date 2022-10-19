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СМИ узнали, какие системы ПВО Украина попросила у Израиля

Иллюстративное фото: СМИ узнали, какие системы ПВО Украина попросила у Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 18 октября, Украина направила Израилю официальный запрос на поставки систем противовоздушной обороны. В частности, украинским вооруженным силам просили передать новейшие ПРО Iron Beam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, в письме Украина уточнила, что сейчас есть угроза начала поставок баллистических ракет из Ирана в Россию, и в контексте этого Киев хочет начать сотрудничество с Иерусалимом в сфере ПВО и ПРО.

"Украина крайне заинтересована в получении от Израиля (в кратчайшие сроки) оборонных систем, в частности: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor и поддержку Израиля в обучении украинских операторов", - приводит издание часть письма Украины.

Также в нем подчеркивается, что положительный опыт использования оружия Ирана в Украине приведет к дальнейшему совершенствованию иранского вооружения и усилит угрозы для Израиля.

В Axios отметили, что официальные лица Израиля подтвердили получение письма от Украины.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не будет поставлять Украине летальное оружие. В то же время Киеву были предоставлены несколько иные предложения.

Такое заявление глава оборонного ведомства Израиля сделал уже после того, как стало известно о новой просьбе Киева к Иерусалиму насчет ПВО.

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