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ЗМІ дізналися імовірне місце зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Фото: ЗМІ дізналися імовірне місце зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна (filoli org)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін сьогодні, 15 листопада проведуть зустріч. Ймовірно, це станеться у відомій резиденції Філолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Резиденція розташована у Каліфорнії приблизно за 40 км на південь від Сан-Франциско, де проходить форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.

Що відомо про резиденцію

Будинок Філолі широко відомий серед американців. Він виконаний в традиційному англійському стилі і був побудований ще у 1915-1917 роках для 

На території маєтку знімали багато голівудських фільмів. Зокрема, одним з найвідоміших був серіал "Династія", знятий у Філолі. Там також зняли фільми "Джордж із джунглів" та "Гра".

Зустріч Байдена у Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомляли, що президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Як відомо, це станеться на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проходить у Сан-Франциско 11-17 листопада.

Пізніше у Білому домі підтвердили, що Байден зустрінеться з Сі Цзіньпіном 15 листопада.

Що відомо про зустріч лідерів США та Китаю і чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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