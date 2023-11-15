ЗМІ дізналися імовірне місце зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Резиденція розташована у Каліфорнії приблизно за 40 км на південь від Сан-Франциско, де проходить форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.

Що відомо про резиденцію

Будинок Філолі широко відомий серед американців. Він виконаний в традиційному англійському стилі і був побудований ще у 1915-1917 роках для

На території маєтку знімали багато голівудських фільмів. Зокрема, одним з найвідоміших був серіал "Династія", знятий у Філолі. Там також зняли фільми "Джордж із джунглів" та "Гра".

Зустріч Байдена у Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомляли, що президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Як відомо, це станеться на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проходить у Сан-Франциско 11-17 листопада.

Пізніше у Білому домі підтвердили, що Байден зустрінеться з Сі Цзіньпіном 15 листопада.