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СМИ узнали вероятное место встречи Байдена и Си Цзиньпина

Фото: СМИ узнали вероятное место встречи Байдена и Си Цзиньпина (filoli org)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин сегодня, 15 ноября, проведут встречу. Вероятно, это произойдет в известной резиденции Филоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Резиденция расположена в Калифорнии примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.

Что известно о резиденции

Дом Филоли широко известен среди американцев. Он исполнен в традиционном английском стиле и был построен еще в 1915-1917 годах для

На территории имения снимали многие голливудские фильмы. В частности, одним из самых известных был сериал "Династия", снятый в Филоле. Там также сняли фильмы "Джордж из джунглей" и "Игра".

Встреча Байдена у Си Цзиньпина

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали, что президент США и китайский лидер в скором времени проведут личную встречу. Как известно, это произойдет на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящего в Сан-Франциско 11-17 ноября.

Позже в Белом доме подтвердили, что Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября.

Что известно о встрече лидеров США и Китая и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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