ЗМІ дізналися, чому не відбулася зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і президент України Володимир Зеленський не зустрілися в Туреччині, оскільки український лідер привіз інший мирний план.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Неназваний американський чиновник розповів виданню, що Віткофф мав брати участь у Туреччині в тристоронній зустрічі за участю Зеленського і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
За його словами, зустріч відклали, коли стало зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану Трампа. Він уточнив, що натомість голова української держави вирушив до Туреччини з планом, який Україна підготувала разом із європейськими союзниками. Його Росія нібито ніколи не прийме.
Водночас неназваний український чиновник зазначив, що зустріч було відкладено, тому що Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, зокрема з європейськими країнами.
Другий американський чиновник заявив, що корупційний скандал в Україні став ще однією причиною перенесення зустрічі.
Він сказав, що Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати зустріч з українським президентом.
Нагадаємо, про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Туреччині писали західні ЗМІ.
При цьому Зеленський не підтверджував таких планів. Глава української держави тільки заявляв про намір зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Сьогодні, 19 листопада, журналісти написали про те, що Віткофф відклав свою поїздку до Туреччини.