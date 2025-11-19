RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

СМИ узнали, почему не состоялась встреча Уиткоффа и Зеленского в Турции

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и президент Украины Владимир Зеленский не встретились в Турции, поскольку украинский лидер привез другой мирный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что Уиткофф должен был участвовать в Турции в трехсторонней встрече при участии Зеленского и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. 

По его словам, встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана Трампа. Он уточнил, что вместо этого глава украинского государства отправился в Турцию с планом, который Украина подготовила вместе с европейскими союзниками. Его Россия якобы никогда не примет. 

При этом неназванный украинский чиновник отметил, что встреча была отложена, потому что Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, в том числе с европейскими странами. 

Второй американский чиновник заявил, что коррупционный скандал в Украине стал еще одной причиной переноса встречи. 

Он сказал, что Трамп уполномочил Уиткоффа попытаться достичь сделки с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с украинским президентом.

Встреча Зеленского с Уиткоффом

Напомним, о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Турции писали западные СМИ.

При этом Зеленский не подтверждал такие планы. Глава украинского государства только заявлял о намерении встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня, 19 ноября, журналисты написали о том, что Уиткофф отложил свою поездку в Турцию.

