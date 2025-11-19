СМИ узнали, почему не состоялась встреча Уиткоффа и Зеленского в Турции

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что Уиткофф должен был участвовать в Турции в трехсторонней встрече при участии Зеленского и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

По его словам, встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана Трампа. Он уточнил, что вместо этого глава украинского государства отправился в Турцию с планом, который Украина подготовила вместе с европейскими союзниками. Его Россия якобы никогда не примет.

При этом неназванный украинский чиновник отметил, что встреча была отложена, потому что Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, в том числе с европейскими странами.

Второй американский чиновник заявил, что коррупционный скандал в Украине стал еще одной причиной переноса встречи.

Он сказал, что Трамп уполномочил Уиткоффа попытаться достичь сделки с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с украинским президентом.