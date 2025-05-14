ЗМІ дізналися, чому Угорщина і Словаччина раптово підтримали нові санкції ЄС проти РФ

Новий пакет включає заборони на експорт хімікатів, що використовуються для виробництва зброї, торгівельні обмеження для десятків компаній, причетних до обходу санкцій, та перелік з майже 200 нафтових танкерів російського "тіньового флоту".

Європейські дипломати повідомили виданню, що Угорщина та Словаччина, які відомі своїми проросійськими поглядами і які залишаються сильно залежними від імпорту російських енергоносіїв, підтримали пакет через його відносну слабкість.

Тим часом Швеція та Фінляндія заявили, що пакет санкцій має бути схвалений їхніми парламентами. Очікується, що обидві країни схвалять обмеження та повністю підтримують подальші санкції проти Москви.

Міністри фінансів Швеції та Литви вже закликали до 18-го пакету санкцій проти Москви після того, як Росія проігнорувала дедлайн щодо 30-денного припинення вогню, встановлений на 12 травня.