СМИ узнали, почему Венгрия и Словакия внезапно поддержали новые санкции ЕС против РФ

Новый пакет включает запреты на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций, и перечень из почти 200 нефтяных танкеров российского "теневого флота".

Европейские дипломаты сообщили изданию, что Венгрия и Словакия, которые известны своими пророссийскими взглядами и которые остаются сильно зависимыми от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет из-за его относительной слабости.

Между тем Швеция и Финляндия заявили, что пакет санкций должен быть одобрен их парламентами. Ожидается, что обе страны одобрят ограничения и полностью поддерживают дальнейшие санкции против Москвы.

Министры финансов Швеции и Литвы уже призвали к 18-му пакету санкций против Москвы после того, как Россия проигнорировала дедлайн по 30-дневному прекращению огня, установленный на 12 мая.