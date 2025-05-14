СМИ узнали, почему Венгрия и Словакия внезапно поддержали новые санкции ЕС против РФ

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет экономических санкций против России. Ограничения внезапно поддержали Венгрия и Словакия, которые часто блокировали принятие санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Новый пакет включает запреты на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, причастных к обходу санкций, и перечень из почти 200 нефтяных танкеров российского "теневого флота".
Европейские дипломаты сообщили изданию, что Венгрия и Словакия, которые известны своими пророссийскими взглядами и которые остаются сильно зависимыми от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет из-за его относительной слабости.
Между тем Швеция и Финляндия заявили, что пакет санкций должен быть одобрен их парламентами. Ожидается, что обе страны одобрят ограничения и полностью поддерживают дальнейшие санкции против Москвы.
Министры финансов Швеции и Литвы уже призвали к 18-му пакету санкций против Москвы после того, как Россия проигнорировала дедлайн по 30-дневному прекращению огня, установленный на 12 мая.
Напомним, что 16-й пакет страны ЕС приняли накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В среду, 14 мая, послы ЕС согласовали новый пакет санкций. Это произошло на фоне возможных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции.
Франция и Германия предупредили Россию о новых жестких санкциях, если Москва не согласится на прекращение огня. Глава МИД Франции собирается обсудить с американским сенатором Линдси Грэмом новые санкции против РФ, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".
Ранее Грэм предложил законопроект об усилении американских санкций против Москвы в случае блокирования ею пути к окончанию войны. Он предусматривает 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
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