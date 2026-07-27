CNN розкрило, про що Трамп і Зеленський говоритимуть у Білому домі

Майбутня зустріч лідерів США та України у Білому домі буде присвячена мирному процесу між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомляє CNN із посиланням на чиновника Білого дому, головною темою переговорів стане поточний мирний процес між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на українське джерело повідомило, що Київ і Вашингтон обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі. Її планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни.

Крім того, під час візиту до США Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.