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CNN розкрило, про що Трамп і Зеленський говоритимуть у Білому домі

22:23 27.07.2026 Пн
1 хв
У Вашингтоні вже визначили питання, яке стане ключовим для переговорів
aimg Марія Науменко
CNN розкрило, про що Трамп і Зеленський говоритимуть у Білому домі Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Майбутня зустріч лідерів США та України у Білому домі буде присвячена мирному процесу між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.

Як повідомляє CNN із посиланням на чиновника Білого дому, головною темою переговорів стане поточний мирний процес між Росією та Україною.

"Настав час покласти край війні", - заявив чиновник, коментуючи майбутню зустріч лідерів.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на українське джерело повідомило, що Київ і Вашингтон обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі. Її планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни.

Крім того, під час візиту до США Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

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