CNN розкрило, про що Трамп і Зеленський говоритимуть у Білому домі
Майбутня зустріч лідерів США та України у Білому домі буде присвячена мирному процесу між Росією та Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.
Як повідомляє CNN із посиланням на чиновника Білого дому, головною темою переговорів стане поточний мирний процес між Росією та Україною.
"Настав час покласти край війні", - заявив чиновник, коментуючи майбутню зустріч лідерів.
Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на українське джерело повідомило, що Київ і Вашингтон обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі. Її планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни.
Крім того, під час візиту до США Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.