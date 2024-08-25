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СМИ узнали, что Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации

Воскресенье 25 августа 2024 19:16
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СМИ узнали, что Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации Фото: Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации в регионе. На фоне этого представители с обеих сторон обменялись сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, ранее сегодня Израиль и ливанская группировка "Хезболла" обменялись сообщениями через посредников, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию после одной из крупнейших перестрелок за 10 месяцев.

Главное сообщение заключалось в том, что обе стороны считают воскресный интенсивный обмен бомбардировками "завершенным" и что ни одна из сторон не хочет полномасштабной войны.

Напомним, что сегодня, 25 августа, террористы "Хезболла" обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. По словам боевиков, они выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей.

На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.

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Израиль Хезболла
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