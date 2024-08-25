СМИ узнали, что Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации

Израиль и "Хезболла" не хотят дальнейшей эскалации в регионе. На фоне этого представители с обеих сторон обменялись сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, ранее сегодня Израиль и ливанская группировка "Хезболла" обменялись сообщениями через посредников, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию после одной из крупнейших перестрелок за 10 месяцев.