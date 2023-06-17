В ЗМІ дізнались, хто причетний до обстрілу волонтерів під час евакуації в Херсоні

До обстрілів човнів, під час евакуації цивільних в Херсонській області, причетна ПВК "Лівадія", яка належить окупаційному "голові" Криму Сергію Аксьонову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крым. Реалии".

"Російський провоєнний Telegram-канал "Омерзительная 8" виклав відео обстрілу катерів на Дніпрі. Журналіст Ділан Бернс упізнав у них човни німецьких волонтерів, роботу яких він знімав у момент обстрілу. Унаслідок атаки було поранено британського волонтера Джона Джон Джонса", - пише видання.

Під час удару по човнах постраждали двоє рятувальників, які намагались евакуювати цивільних. Як писав канал "Омерзительная 8", човни атакувала ПВК "Лівадія", яка, за словами гауляйтера Євгена Балицького, належить Сергію Аксьонову.

Зокрема була інформація й про те, що "Лавадія" пов'язана з ПВК "Вагнер". Аксьонов, зі свого боку, публічно заявляв про підтримку приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Російський обстріл човна під час евакуації

Увечері 11 червня, російські окупанти обстріляли човен з цивільними й рятувальниками, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя. Люди пішли на відповідний крок через те, що ворог відмовлявся допомагати мешканцям лівого берега Херсонської області після підриву Каховської ГЕС та затоплення низки населених пунктів.

Спочатку повідомлялось про шістьох постраждалих, однак їх кількість стрімко зростала. Пізніше стало відомо тако про тьох загиблих.